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Transfermarkt оценил Беллингема и Мусиалу в 100 млн евро. Лишь Вальверде, Педри, Фоден, Винисиус, Мбаппе и Холанд достигли этой отметки

Transfermarkt оценил еще двух игроков в 100 млн евро. Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем и полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала достигли отметки в 100 миллионов евро.

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