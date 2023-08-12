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Пауло Коста: «Уйду в бокс, а потом устрою шоу с Илоном Маском. Все уже предварительно согласовано»

«После того, как я покончу с этим чеченским недоразумением и возьму пояс UFC, то обязательно подпишусь на два боксерских поединка с большими звездами.

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