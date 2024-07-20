Как порадовать собаку на природе: выбираем безопасные лакомства для пикника

Лето — время вкусных посиделок с друзьями. Но как быть, если ваш питомец тоже захочет угощение с общего стола? Чем порадовать питомца без вреда для здоровья и стоит ли разрешать друзьям подкармливать животное? фото: iStockphotoПомочь разобраться в нюансах кормления питомцев во время пикников «Доктору Питеру» помогла ассистент ветеринарного врача Ольга Лешатон.