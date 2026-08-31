Рада готовится перенести заседания в подвал и признать Киев прифронтовым

Из-за участившихся обстрелов Киева Верховная рада (украинский парламент), чтобы обеспечить бесперебойную работу, может перенести свои заседания в подвальные помещения.
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"Их дитячки будут сидеть в подвалах, а наши пойдут в садочки!" Оказывается Порошенко то пророк однако! 🤣🤣🤣