Первый в Пермском крае Музей горного дела откроется в Кунгуре

В Пермском крае на территории Кунгурской ледяной пещеры откроется Музей горного дела. В пяти его залах гостям расскажут о добыче угля, калийных солей, алмазном и золотом промысле, производстве меди и гипса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии