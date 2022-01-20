В Приморье тренера подозревают в сексуальных домогательствах к детям

В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего тренера, подозреваемого в совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.