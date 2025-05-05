Дональд Трамп заявил, что готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США, если с...

Дональд Трамп заявил, что готов продлить отсрочку на запрет TikTok в США, если сделка не будет заключена к 19 июняВступая в должность президента США во второй раз, Дональд Трамп (Donald Trump) был вынужден предоставить отсрочку на вступление в силу закона, запрещающего деятельность TikTok в США.
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