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Матвиенко призвала создать трибунал над киевским режимом после спецоперации

Матвиенко призвала создать трибунал над киевским режимом после спецоперации

По итогам спецоперации России на Украине нужно создать трибунал над киевским режимом, на котором будут представлены все преступления украинских неонацистов, в том числе то, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.

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