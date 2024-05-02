По итогам спецоперации России на Украине нужно создать трибунал над киевским режимом, на котором будут представлены все преступления украинских неонацистов, в том числе то, что произошло в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году.
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