Бензин АИ-95 в Крыму 3 сентября: где продают и по какому графику

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что сегодня продажа бензина АИ-95 организована на 92 автозаправочных станциях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На «Госуслугах» з...
- Кравцов: в детски...
- "Голос каждого им...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым