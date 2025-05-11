Карасин рассказал о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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