Карасин рассказал о реакции Киева на предложение о переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский предпочитает не поиск каких-то приемлемых решений, а наглый ультиматум, если судить по первым откликам на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.