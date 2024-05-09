МОСКВА (ИА Реалист). На переговорах в Кремле российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые прошли 8 мая, согласован вывод российских военных и пограничников из нескольких областей Армении.
Россия выводит свои войска из Армении
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
E
Ed
Вот и кончилась Армения. Жаль, среди армян мудрый человек не редкость, как во многих других странах.
Ответить
3 час.
СИ
Сергей Иванов
Теперь армяне будут лизать ботинки азерам! И поделом!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии