Обвинения, угрозы и ссоры: почему продолжение фильма «Все закончится на нас» не состоится?

Актриса Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в домогательствах на съемках Актриса Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони, с которым она работала над фильмом «Все закончится на нас», в неподобающем поведении.