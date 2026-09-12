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Таганрог подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Таганрог подвергся массированной атаке дронов ВСУ

Александр Река/ТАСС Более 70 беспилотников уничтожили минувшей ночью при отражении воздушной атаки на Ростовскую область.

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