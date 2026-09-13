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Emmys 2026: TVLine Readers Pick Who Should Win In 13 Key Categories

Emmys 2026: TVLine Readers Pick Who Should Win In 13 Key Categories

The (hypothetical) results are in! Here's who TVLine readers would like to see win at this year's Primetime Emmys on September 14.

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