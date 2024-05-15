Путин назначил губернаторов пяти регионов

Они сменили глав субъектов, перешедших на работу в правительство и администрацию президентаПрезидент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов пяти регионов, сказано в сообщении на официальном сайте пресс-службы Кремля:Кемеровской области — Илью Середюка;Курской области — Алексея Смирнова;Калининградской области — Алексея Беспрозванных;Тульской области — Дмитрия Миляева;Хабаровского края — Дмитрия Демешина.