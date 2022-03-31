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Порочные знаки зодиака по мнению астрологов

Порочные знаки зодиака по мнению астрологов

Каждого человека хотя бы раз в жизни посещали не совсем приличные и пошлые мысли. Кто-то их сдерживает и всячески пытается оттолкнуть от себя, и уж тем более не делится ими с обществом, а кто-то, напротив, не скрывает своей вульгарной натуры.

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