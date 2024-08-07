Песьяков о том, что его звали в «Спартак»: «Они хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть. У меня был контракт с «Крыльями»

«Почему не пошел в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого. В «Спартаке» хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть», – сказал голкипер «Крыльев Советов», выступавший ранее за «Ростов».