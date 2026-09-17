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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В области назвали даты, выбранные большинством пар для бракосочетания в 2027

В области назвали даты, выбранные большинством пар для бракосочетания в 2027 году 💍💍 Уже порядка 200 пар выбрали «волшебные даты» для заключения брака в следующем году – 07.

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