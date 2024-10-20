"Мы ждали этого 2,5 года": Белоусов перерубает железные дороги Украины

Шквал русских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре ломает военную логистику врага. Наконец-то у наших генералов дошли руки и до украинских железных дорог.
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