Как жили умершие после ужина колбасой мама и двое детей. "Дом – это ещё цветочки"

Трагедия в маленьком городе под Саратовом поразила всю Россию. Многодетная мама и двое её детей погибли из-за тяжёлого отравления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИЩ Делягин о переста...
- M Берегитесь: Корь ...
- ИЩ Россия больше не ...
Жалко и маму и детей.
Но недостаток денег не мешает вымыть липкие от жира полы .
При недостатке средств закупать продукты питания что б они гнили в холодильнике верх расточительности,наверно, поэтому заработка отца семейства не хватало
на содержание семьи,из-за чего брались микрозаймы.
Родня куда смотрела?