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Царьград

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Как жили умершие после ужина колбасой мама и двое детей. "Дом – это ещё цветочки"

Как жили умершие после ужина колбасой мама и двое детей. "Дом – это ещё цветочки"

Трагедия в маленьком городе под Саратовом поразила всю Россию. Многодетная мама и двое её детей погибли из-за тяжёлого отравления.

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Новый комментарий от пользователя
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Халиуллина Лена

Жалко и маму и детей.
Но недостаток денег не мешает вымыть липкие от жира полы .
При недостатке средств закупать продукты питания что б они гнили в холодильнике верх расточительности,наверно, поэтому заработка отца семейства не хватало
на содержание семьи,из-за чего брались микрозаймы.
Родня куда смотрела?