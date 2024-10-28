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Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

Житель Италии Симоне побывал в России и описал местную еду фразой «у нас это едят только бедняки». Своими впечатлениями он поделился с женой-россиянкой, об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Комментарии
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Валерий Василенко
Ну да-ну  да, их богачи едят только макароны из российской муки.
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9 час.
Janina Ladyinblack
Это то, что они едят у нас едят бедняки. Пицца и макароны.
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4 час.
Валерий Протасов
Дурень ты итальянский! Нашёл о чём писать.
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2 час.

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