Итальянец описал еду в России фразой «у нас это едят только бедняки»

Житель Италии Симоне побывал в России и описал местную еду фразой «у нас это едят только бедняки». Своими впечатлениями он поделился с женой-россиянкой, об этом она написала в личном блоге на платформе «Дзен».
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