В Польше арестованы трое по подозрению в подготовке диверсии по заданию из России

Сотрудники польского агентства внутренней безопасности арестовали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии по указанию российской разведки, сообщила пресс-служба агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии