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В Польше арестованы трое по подозрению в подготовке диверсии по заданию из России

Сотрудники польского агентства внутренней безопасности арестовали гражданина Польши и двух граждан Белоруссии по делу о подготовке диверсии по указанию российской разведки,  сообщила пресс-служба агентства.

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