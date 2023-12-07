Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ

© vk.com / Андрей Ковалев Илья Кива навел бы порядок на Украине после нашей победы, а теперь громкие убийства в России будут продолжаться, уверен музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.