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Добрый Мир

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Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ

Украинец стал патриотом России. Андрей Ковалев о роковой судьбе Кивы и о том, кто следующий в списке СБУ

© vk.com / Андрей Ковалев Илья Кива навел бы порядок на Украине после нашей победы, а теперь громкие убийства в России будут продолжаться, уверен музыкант группы "Пилигрим", председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

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