В Саратовской области продолжается взаимодействие движения «Юный друг полиции» и регионального отделения РДДМ «Движение первых»

Члены общественного движения правоохранительной направленности «Юный друг полиции» по всей Саратовской области приняли активное участие в патриотическом проекте Российского движения детей и молодежи «Движение первых» с говорящим названием «Хранители истории».
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