В полиции уже заинтересовались выходкой танцора. Его проверят на предмет осквернения символов воинской славы.
Голую вечеринку Ивлеевой переплюнули по мерзости. Отличился стриптизёр в камуфляже
Комментарии
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лл
лина любимцева
ОПЯТЬ начали пиарить Киркорова по телеканалу НТВ... Какую-то он там песню прямо супер-пупер выдал. И стал "героем дня" и награжденцем... ВИДЕТЬ ЕГО НЕ МОГУ!! Переключила телеканал НТВ на другой, где нет Киркорова.. КТО ПИАРИТ ЕГО?!!
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6 час.
ВБ
Василий Блохин
А потому что после этого уродства они просят прощения и их благополучно прощают.А раньше за такое большие срока давали,да ещё милиция ноги и руки переломала бы.А сейчас мент боится дотронутся,засудят.
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4 час.
Valentina hohlova
Ф.И.О. и известность и суд на всю страну. два года льётся кровь героев-бойцов, погибают гражданские под ракетами америкосов выпущенные хохло-мразями а у нас всё никак не проснутся. Судить по законам военного времени этих голых т.н.артистов-мразей. или в африку голыми гулять.
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2 час.
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