Голую вечеринку Ивлеевой переплюнули по мерзости. Отличился стриптизёр в камуфляже

лл лина любимцева ОПЯТЬ начали пиарить Киркорова по телеканалу НТВ... Какую-то он там песню прямо супер-пупер выдал. И стал "героем дня" и награжденцем... ВИДЕТЬ ЕГО НЕ МОГУ!! Переключила телеканал НТВ на другой, где нет Киркорова.. КТО ПИАРИТ ЕГО?!!

ВБ Василий Блохин А потому что после этого уродства они просят прощения и их благополучно прощают.А раньше за такое большие срока давали,да ещё милиция ноги и руки переломала бы.А сейчас мент боится дотронутся,засудят.