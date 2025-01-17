Россия запретила ввоз животноводческой продукции из стран Евросоюза

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что с 20 января 2025 года вводится запрет на ввоз в Российскую Федерацию животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура.
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