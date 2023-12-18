Швеция обучила 48 саперов для ВСУ в Литве

Шведские военные специалисты готовить саперов для вооруженных сил Украины. По данным Sveriges Radio со ссылкой на преподавателя Военного университета Йоакима Паасикиви, шведская армия по результатам 2023 года готова отправить на Украину 48 саперов Киева, прошедших подготовку Литве для проведения разминирования территорий.