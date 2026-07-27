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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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40-летний Халк прервал безголевую серию из 15 матчей, забив «Гремио». У форварда «Флуминенсе» 2+3 в 14 играх лиги Бразилии

Форвард «Флуминенсе» Халк реализовал пенальти в игре чемпионата Бразилии с «Гремио» (1:1). 40-летний бразилец, известный по выступлениям за « Зенит », прервал 15-матчевую безголевую серию во всех турнирах.

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