Сводки СВО, 11 октября, главное: Орехов отутюжили ФАБами, в Киеве блэкаут

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Иринушка

"Россия не предложила США никаких «плюшек» в обмен на дизельное соглашение" - они там офигели совсем . Мы даем так необходимое трампу и мы же должны делать уступки ?