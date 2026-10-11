1690-й день спецоперации. Драпатому не удалось деблокировать окружённых в Доброполье бандеровцев Радомир Маркуш Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС Бойцы группировки войск «Север» освободили н.
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"Россия не предложила США никаких «плюшек» в обмен на дизельное соглашение" - они там офигели совсем . Мы даем так необходимое трампу и мы же должны делать уступки ?