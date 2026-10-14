Центральный федеральный округ столкнулся с дефицитом бензина

В Ивановской области доля работающих с бензином заправок сократилась с 43% до 16%, в Смоленской — с 59% до 36%.
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