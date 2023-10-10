В Подольске пациента разбудили во время удаления опухоли мозга

Заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский рассказал, зачем врачи разбудили пациента во время операции по удалению опухоли головного мозга, пишет NEWS.
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