Иногда мне кажется, что мы слишком привыкли к красивым историям об усыновлении. Нам показывают счастливые лица, уютные дома, первые совместные праздники — и хочется верить, что за каждым таким сюжетом стоит искреннее желание подарить ребёнку тепло.
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