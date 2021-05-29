Муж не отказывает себя в удовольствиях, а меня строго контролирует

5МИНУТКАПолитикаМуж не отказывает себя в удовольствиях, а меня строго контролирует Мне 24 года, 2 года замужем. Мой муж ни в чём себе не отказывает по жизни. Делает всё, что хочет у меня за спиной.Вернуться к статье93НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНаталья БугроваНикак. Вы оба инфантильные эгоисты, недоросли. В большей степени муж, конечно, он не уверен в себе и поступает инстинктивно. Видимо, у родителей были такие отношения, контроль со стороны отца, либо отца вообще не было. У вас с ним, судя по всему, ещё нет детей, но если вы их хотите или ребенок есть, то ничего лучшего в отношениях уже не появится. У вас нет глубоких чувств, а у мужа сверхразвито чувство собственности и ревность. Но, возможно, у него есть основания ревновать. Ведь Вы же не пишете о глубоких чувствах, Вас, по моему, устроили свободные отношения, чтобы вы могли свободно изменять т гулять, без претензий со стороны мужа.Наталья БугроваТак что, советов никаких.Михаил_Словесный понос какой-то. Наверное, из-за излишней эмоциональности.Евгений МоцарьИли из за отсутствия глубокого интеллекта!Михаил_"...не имея фактов, предъявить ничего нельзя... скандалы ни к чему не приводят..." -- во как: фактов нет, "предъявить ничего нельзя", а скандал закатить можно. Скандалистка что ли?Ольга Соколова (Стрелкова (Сулаева))Автор сама-то поняла, что написала?Vera DobryaginaКак комментировать эту чушь? Человек не меняется в одночасье, когда вы собирались за него замуж, он что, был другим? Ни в чём вас не ограничивал, отпускал в компании, всё разрешал? Знали, за кого шли. Так что пусть он живёт "полнокровно", а вы собирайте факты, чтобы "предъявить", иначе скандала не получится)))Angel ангелуходить от него нужно....Виктория Смолкинаа за что тут бороться? тут семьи нету,ни семьи ,ни любвиКомментировать
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