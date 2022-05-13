Эрик тен Хаг: «История «МЮ» впечатляет, но я изучал настоящее, будущее и смотрел на возможности. Они есть – финансовые в том числе»

Эрик тен Хаг высказался о назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». «Хоть это и прекрасный клуб, я никогда не начинаю с нуля.

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