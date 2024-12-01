Ученые нашли общий признак, объединяющий одиноких людей

Исследование, проведенное учеными из Колумбийского и Стэнфордского университетов, показало, что одинокие люди имеют уникальное мышление и восприятие мира, о чем сообщает издание Communications Psychology.
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