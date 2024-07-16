Eternal Tombs готовится к очередному публичному тестированию Вышло июльское обно...

Eternal Tombs готовится к очередному публичному тестированиюВышло июльское обновление блога разработчиков Eternal Tombs, в котором потенциальные игроки получили несколько превью новых зон и сюжета, а также информацию о тестированииЧитать дальше → источник.
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