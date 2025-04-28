Генеральный директор музыкального издательства “Джем” Андрей Черкасов терпит фиаско в судах

Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ установил, что представленные от имени издательства музыкального продюсера Андрея Черкасова договоры отчуждения исключительного права, с помощью которых он годами инициировал судебные тяжбы с музыкантом Сергеем Жуковым и его партнерами, вероятно, сфабрикованы .