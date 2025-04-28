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Генеральный директор музыкального издательства “Джем” Андрей Черкасов терпит фиаско в судах

Генеральный директор музыкального издательства “Джем” Андрей Черкасов терпит фиаско в судах

Центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ установил, что представленные от имени издательства музыкального  продюсера Андрея Черкасова договоры отчуждения исключительного права, с помощью которых он годами инициировал судебные тяжбы с музыкантом Сергеем Жуковым и его партнерами, вероятно, сфабрикованы .

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