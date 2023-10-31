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Родители умершей в больнице под Новосибирском 3-месячной девочки добились возбуждения дела

Родители умершей в больнице под Новосибирском 3-месячной девочки добились возбуждения дела

Маленькая Женя страдала пороком сердца. Ей потребовалась повторная операция в клинике Мешалкина.Родители умершей в больнице в Новосибирской области 3-месячной девочки добились возбуждения уголовного дела.

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