Родители умершей в больнице под Новосибирском 3-месячной девочки добились возбуждения дела

Маленькая Женя страдала пороком сердца. Ей потребовалась повторная операция в клинике Мешалкина.Родители умершей в больнице в Новосибирской области 3-месячной девочки добились возбуждения уголовного дела.
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