Межрегиональный турнир по настольному теннису организует уссурийский фонд

Уссурийский благотворительный фонд "Надежда" содействует развитию спорта в селах Хабаровского края. Спортивные секции, созданные при сотрудничестве с тренерами-преподавателями сельских школ, позволили вывести юных теннисистов на уровень товарищеских соревнований между Приморьем и Хабаровским краем, сообщает корр.
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