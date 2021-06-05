Межрегиональный турнир по настольному теннису организует уссурийский фонд

Уссурийский благотворительный фонд "Надежда" содействует развитию спорта в селах Хабаровского края. Спортивные секции, созданные при сотрудничестве с тренерами-преподавателями сельских школ, позволили вывести юных теннисистов на уровень товарищеских соревнований между Приморьем и Хабаровским краем, сообщает корр.