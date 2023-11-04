Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. Он отметил, что многовековая история российского государства всегда будет свидетельством величайшей силы духа многонационального народа.
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