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Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем народного единства

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. Он отметил, что многовековая история российского государства всегда будет свидетельством величайшей силы духа многонационального народа.

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