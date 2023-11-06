Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, пытавшегося совершить наезд на полицейского в Краснодарском крае

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белоглинскому району Краснодарского края в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение 22-летнего местного жителя, разыскиваемого по подозрению в применении насилия в отношении полицейского.
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