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Александр Цыбульский: «Память о жертвах терроризма напоминает нам о ценности мира и единства»

Александр Цыбульский: «Память о жертвах терроризма напоминает нам о ценности мира и единства»

3 сентября в России — День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата связана с трагедией в Беслане, произошедшей в сентябре 2004 года, и посвящена памяти всех жертв террористических актов.

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