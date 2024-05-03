Дерматолог рассказала, какие средства для кожи нужно использовать в конце весны

Не стоит забывать о солнцезащитном креме Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрянь в разговоре с РИАМО рассказала, что с приходом солнечных дней и потепления коже требуется особая забота и изменение ухода.
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