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Читеров ждёт амнистия

Читеров ждёт амнистия

﻿﻿На официальном форуме World of Tanks есть неприметный раздел «Общение с разработчиками», который делится на «Блог разработчиков» и «Информационный бюллетень разработчиков».

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