Читеров ждёт амнистия

На официальном форуме World of Tanks есть неприметный раздел «Общение с разработчиками», который делится на «Блог разработчиков» и «Информационный бюллетень разработчиков».
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