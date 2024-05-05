"Привет" от властей Брянска: «Поддержка диаспор нужна как никогда»

Сталин в трудное время для страны не собирал диаспоры, а просто обращался к единому народу страны :»братья и сестры……»

Татьяна Романова

Вот же гнида, откуда только вылез. Впервые слышу, что в брянской администрации есть какой-то дрыщ Денис Семенов. Видимо захотел прославиться и ничего умнее, чем позвать на помощь чурок, не придумал. Богомаз, а ты куда смотришь? Под боком явный враг и место ему не в руководстве Советского района, а в местах не столь отдаленных.