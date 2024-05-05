Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Привет" от властей Брянска: «Поддержка диаспор нужна как никогда»

"Привет" от властей Брянска: «Поддержка диаспор нужна как никогда»

Об этом не говорят Вообще, это какая-то несусветная дурь. В нынешнее время представитель власти такого города, как Брянск, не стесняясь, идя на поводу у диаспор, делят людей - в том числе граждан России - на "классы".

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Поддержка диаспор нужна, стесняюсь спросить, кому- лично г-ну Семёнову, и, видимо, финансовая?.....
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1 час.
zhoga Tatyana
Сталин в трудное время для страны не собирал диаспоры, а просто обращался к единому народу страны :»братья и сестры……»
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21 мин.
Татьяна Романова
Вот же гнида, откуда только вылез. Впервые слышу, что в брянской администрации есть какой-то дрыщ Денис Семенов. Видимо захотел прославиться и ничего умнее, чем позвать на помощь чурок, не придумал. Богомаз, а ты куда смотришь? Под боком явный враг и место ему не в руководстве Советского района, а в местах не столь отдаленных.
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1 мин.

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