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ТАСС

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В округах Чувашии участники СВО будут проводить единые уроки мужества

В округах Чувашии участники СВО будут проводить единые уроки мужества

ЧЕБОКСАРЫ, 7 сентября. /ТАСС/. Участники и ветераны специальной военной операции впервые проводят единые уроки мужества одновременно во всех округах Чувашии, в том числе почти во всех школах.

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