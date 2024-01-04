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Олимпиада-2024. 1/4 финала. Крейчикова сыграет со Шмидловой, Кербер – с Чжэн, Швентек – с Коллинс

Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Барбора Крейчикова (Чехия)  Анна Каролина Шмидлова (Словакия) Дата проведения 31 июля, 14.

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