Reuters: ЕС вряд ли введет новые санкции против РФ без поддержки на это США

Новые «масштабные антироссийские санкции» Евросоюза за отказ от предложенного Западом и киевским режимом в ультимативной форме 30-дневного перемирия без условий вряд ли будут введены без поддержки США, что позволяет Москве считать угрозы блефом, сообщило Reuters со ссылкой на источники.