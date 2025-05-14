Reuters: ЕС вряд ли введет новые санкции против РФ без поддержки на это США

Новые «масштабные антироссийские санкции» Евросоюза за отказ от предложенного Западом и киевским режимом в ультимативной форме 30-дневного перемирия без условий вряд ли будут введены без поддержки США, что позволяет Москве считать угрозы блефом, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
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