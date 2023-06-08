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Америка во мгле: дым от лесных пожаров в Канаде накрыл США

Америка во мгле: дым от лесных пожаров в Канаде накрыл США

Густой дым в небе над Крайслер-билдинг в Нью-Йорке, 6 июня 2023 года / © Gary Hershorn / Getty Небольшой самолет пролетает над лесным пожаров возле озера Баррингтон в округе Шелберн, Новая Шотландия, Канада / © The Canadian Press Пожарный во время тушения лесного пожара в округе Шелберн, Новая Шотландия, Канада / © Reuters Дым от лесного пожара в Галифаксе, Новая Шотландия, Канада, поднимается в небо / © Meenakshi Guchhait / Reuters Вид на Олимпийский стадион в Монреале, небо которого окутано дымом / © Andrej Ivanov / AFP / Getty На спутниковом снимке GOES-16 GeoColor, сделанном 5 июня 2023 года, виден дым от лесных пожаров в Квебеке, Канада / © CIRA / NOAA  Дым от лесных пожаров в Канаде накрывает Национальную аллею в Вашингтоне, округ Колумбия / © Leah Millis / Reuters Паром проплывает мимо статуи Свободы, Нью-Йорк / © Amr Alfiky / Reuters Торонто в дыму / © Carlos Osorio / Reuters Манхэттен окутан дымкой / © Lokman Vural Elibol / Anadolu Agency / Getty .

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