GeForce RTX 5090 с 96 ГБ памяти начали продавать в Китае — всего за 3900 долларов

Еще одна переделка наряду с 32-гигабайтной RTX 5080 и 48-гигабайтной RTX 4090 Китайский OEM/ODM-производитель Shenzhen Suqiao Intelligent Technology начал продавать на Alibaba модифицированные версии GeForce RTX 5090 с 96 ГБ видеопамяти вместо штатных 32 ГБ.
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